Актуально
Последнее на сайте
Часто можно слышать об извлечении неких имплантов из тел людей, однако подробностей их исследования зачастую обнаружить не удается. Однако, так называемый «имплант Джона Смита», оказался исключением из правила и был подробно изучен несколькими американскими медицинскими специалистами.
В 2015 году первая формация была обнаружена в Гиагинском районе соседней Республики Адыгея – на пшеничном поле возле автотрассы, ведущей из Станицы Гиагинской в Дондуковскую. С 13 июня здесь был развернут стационарный лагерь экспедиции "Космопоиска".
Где проходит грань между имитацией подростком полтергейста и его подыгрывание настоящему «шумному духу»? Является ли видеосвидетельство об инсценировке убедительным свидетельством о неаномальности всего процесса? На эти и другие вопросы пришлось ответить исследователям из группы «Иркутск-Космопоиск» в ходе изучения случая полтергейста, протекавшего в августе-октябре 2014.
ФБС блоки высокого качества для укладки фундамента на сайте www.dom-gbi.ru . Вот всем советую - http://muton-slava.ru/sharfy/ Опыт: 7000 сайтов любого уровня сложности - это веб студия IT-Палитра, создание сайта недорого!
Новости уфологии и криптофизики
Многолетние исследования феномена полтергейста указывают на то, что чаще всего явления "шумного духа", хоть и доставляет определённое количество хлопот и некоторую порцию испуга его очевидцам, однако не несут явных угроз физическому здоровью людей. Однако иногда несчастным семьям приходится сталкиваться с острыми или критическими формами этого феномена.
Как правило, легенды о привидениях покрыты многовековым слоем исторической пыли и связаны с древними колоритными архитектурными памятниками. Но порой подобные легенды рождаются прямо на наших глазах, и в качестве свидетелей необъяснимого выступают уже наши с вами современники.
Несколько дней назад «Уфоком» запустил новый проект – краудфандинговую кампанию по сбору средств на издание книги, посвященной белорусской астроархеологии. Издание включает в себя результаты наших многолетних экспедиций и исследований этой тематики.
Из истории АЯ
- 03.01.2017 В конце прошлого года Комитет по экологии Госдумы РФ провел парламентские слушания по вопросу "О загрязнении окружающей природной среды электромагнитными и другими излучениями".
- 29.11.2016 Сработанное вручную старыми мастерами оружие значительно "добрее" современных массовых изделий.
-
Загадки горы Карком, или 17-я экспедиция группы “Израиль-Космопоиск”Далее
-
Разведка «пещеры джиннов в Ингушетии»Далее
-
Новые сведения о кургане СинеусаДалее
-
Аномальное путешествие по СибириДалее
1 августа - октябрь 2014, Братск, Россия
Где проходит грань между имитацией подростком полтергейста и его подыгрывание настоящему «шумному духу»? Является ли видеосвидетельство об инсценировке убедительным свидетельством о неаномальности всего процесса? На эти и другие вопросы пришлось ответить исследователям из группы «Иркутск-Космопоиск» в ходе изучения случая полтергейста, протекавшего в августе-октябре 2014.
-
Космопоиск - 02.02.2017
По интернету который месяц гуляет ролик, якобы снятый в лондонском метро. Сюжет банальный «Прибытие поезда». Разве что поезд не нормальный, а призрачный. Въехал на станцию, постоял, уехал. Зам. координатора Общероссийского научно-исследовательского общественного объединения «Космопоиск» Сергей Александров ответил на вопросы корреспондента «Вечерней Москвы» об этой нашумевшей истории.
-
Космопоиск - 11.10.2016
Пензенский путешественник Вячеслав Морозов вместе с «Космопоиском» посетил загадочные места Эльбруса и своими глазами увидел кости гигантов. О своих впечатлениях, неожиданных находках и открытиях, пещерах со свастикой и даже о таинственной смерти одного из спелеологов он рассказал нашим читателям.
-
Космопоиск - 17.07.2016
Съезд "Космопоиска" под Новокубанском, прошедший во второй половине июня, был посвящен изучению кругов на полях. Подлинных цереологических формаций обнаружено не было, а круги на полях в районе поселка Знаменское оказались рукотворными. Участники экспедиции исследовали и другие необычные объекты региона, а также провели образовательную встречу со школьниками и студентами.
-
Космопоиск - 08.05.2016
25 марта этого года состоялась долгожданная презентация музея "Мир Тайн" в Манеже (г. Москва). Данный проект является совместным детищем таких известных организаций как: "Космопоиск", "Экспертный Национальный центр" и "ЦБС ЮАО". В музее планируется экспонировать различные артефакты, собранные в сотнях экспедиций по всей России и миру.
-
Космопоиск - 19.01.2016
Участники "Уфокома" расследовали сообщение о появлении призрака монаха в минской гостинице "Монастырская". В результате опроса сотрудников и проведения замеров в помещениях гостиницы было обнаружено, что рассказы о призраке нельзя считать полностью достоверными, а другие аномальные проявления, такие как неожиданное включение техники или необычные сны постояльцев гостиницы, могут быть объяснены естественными причинами.
-
Космопоиск - 15.12.2015
Мы уже писали о том, что 9 августа 2015 года на сайт «Уфосетей» поступило сообщение из деревни Щекутово Павлово-Посадского района Московской области о наблюдении группой очевидцев двух падающих объектов. Первый звездообразный объект упал к востоку от деревни, а через несколько минут второй объект, который представлял собой две звезды, вращавшихся вокруг общего центра, рухнул в южном...
-
Космопоиск - 09.11.2015
24-25 октября в Павлово-Посадском районе Московской области состоялся съезд ЦФО-Космопоиск, собравший более сорока человек. Одной из главных задач участников было прочесывание участка местности, на который, по свидетельству очевидцев, в начале августа этого года упали два неопознанных объекта. Место предполагаемого падения одного из них было найдено раньше, а обнаружить, куда мог упасть второй, так и не удалось.
-
Наука - 20.01.2017
Очередная экспедиция «Космопоиска» не так давно работала на Урале. И местные жители рассказали ее членам про вылазку чупакабры. В итоге разыскали парня, увидевшего во дворе ночью у клетки с кроликами непонятное существо и забившего его поленом. Он показал ученым тело чупакабры. И это тело, первое реальное в России, «Космопоиск» забрал в Москву.
-
Наука - 08.01.2017
В прошедшем сезоне количество поступивших сообщений о появлении кругов на полях было рекордно низким. К слову, спад сообщений о Кругах на полях в 2016 году зафиксирован не только на территории стран СНГ, а во всем мире. Первые Круги 2016 года были обнаружены 2 января на побережье Финского залива (поселок Солнечный, курортный район Санкт-Петербурга).
-
Наука - 11.10.2016
У любителей аномальных явлений, как и у скептиков, появилась возможность углубиться в тему с помощью тех, кто уже два десятилетия эти самые явления тщательно изучает. В Москве заработала музейная экспозиция «Мир тайн»: уникальный проект, где представлены десятки артефактов, собранные членами «Космопоиска» по всей России и миру. О некоторых из представленных находок рассказывает Сергей Александров.
-
Наука - 25.07.2016
Недавно был издан сборник статей - второй в цикле "Таинственная Беларусь", сформированный по материалам одноименной конференции, которая состоялась в январе 2016 года. В числе тем, освещенных исследователями - изучение сакральных объектов (прежде всего, крупных камней), местных культов, которые существовали в регионе в прошлом, и связанных с ними фольклорных представлений.
-
Наука - 02.07.2016
С 10 по 17 июня в Волгоградской области проходил съезд "Синее урочище", собравший исследователей аномальных явлений со всей России. Основной темой съезда стало изучение шаровых молний и попытки выяснить их природу. Исследователям из объединения "Космопоиск" удалось сделать ценные наблюдения.
-
Наука - 14.06.2016
Исследователи "Космпоиска" проанализировали сообщения о неопознанных летающих объектах, поступившие через программу "УФОсети" за 2015 год. В хронологическом и географическом распределении наблюдений НЛО можно выявить определенные закономерности, изучение которых может расширить наше понимание цикличности происходящих аномальных явлений.
-
Наука - 25.04.2016
Каждый год в конце октября в городе Нонгкхай (Таиланд), находящемся на реке Меконг, собирается большое количество туристов и местных жителей, чтобы увидеть необычное явление – светящиеся шары, поднимающиеся вверх прямо из реки. Существуют различные объяснения этого феномена.