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Часто можно слышать об извлечении неких имплантов из тел людей, однако подробностей их исследования зачастую обнаружить не удается. Однако, так называемый «имплант Джона Смита», оказался исключением из правила и был подробно изучен несколькими американскими медицинскими специалистами.
В 2015 году первая формация была обнаружена в Гиагинском районе соседней Республики Адыгея – на пшеничном поле возле автотрассы, ведущей из Станицы Гиагинской в Дондуковскую. С 13 июня здесь был развернут стационарный лагерь экспедиции "Космопоиска".
Где проходит грань между имитацией подростком полтергейста и его подыгрывание настоящему «шумному духу»? Является ли видеосвидетельство об инсценировке убедительным свидетельством о неаномальности всего процесса? На эти и другие вопросы пришлось ответить исследователям из группы «Иркутск-Космопоиск» в ходе изучения случая полтергейста, протекавшего в августе-октябре 2014.
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Новости уфологии и криптофизики
Многолетние исследования феномена полтергейста указывают на то, что чаще всего явления "шумного духа", хоть и доставляет определённое количество хлопот и некоторую порцию испуга его очевидцам, однако не несут явных угроз физическому здоровью людей. Однако иногда несчастным семьям приходится сталкиваться с острыми или критическими формами этого феномена.
Как правило, легенды о привидениях покрыты многовековым слоем исторической пыли и связаны с древними колоритными архитектурными памятниками. Но порой подобные легенды рождаются прямо на наших глазах, и в качестве свидетелей необъяснимого выступают уже наши с вами современники.
Несколько дней назад «Уфоком» запустил новый проект – краудфандинговую кампанию по сбору средств на издание книги, посвященной белорусской астроархеологии. Издание включает в себя результаты наших многолетних экспедиций и исследований этой тематики.
Из истории АЯ
- 29.11.2016 Сработанное вручную старыми мастерами оружие значительно "добрее" современных массовых изделий.
- 10.11.2016 Посуточная аренда квартир – услуга, чрезвычайно популярная в любом городе, и с годами она становится все востребованнее.
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Загадки горы Карком, или 17-я экспедиция группы “Израиль-Космопоиск”Далее
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Разведка «пещеры джиннов в Ингушетии»Далее
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Новые сведения о кургане СинеусаДалее
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Аномальное путешествие по СибириДалее
1 августа - октябрь 2014, Братск, Россия
Где проходит грань между имитацией подростком полтергейста и его подыгрывание настоящему «шумному духу»? Является ли видеосвидетельство об инсценировке убедительным свидетельством о неаномальности всего процесса? На эти и другие вопросы пришлось ответить исследователям из группы «Иркутск-Космопоиск» в ходе изучения случая полтергейста, протекавшего в августе-октябре 2014.
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Космопоиск - 11.10.2016
Пензенский путешественник Вячеслав Морозов вместе с «Космопоиском» посетил загадочные места Эльбруса и своими глазами увидел кости гигантов. О своих впечатлениях, неожиданных находках и открытиях, пещерах со свастикой и даже о таинственной смерти одного из спелеологов он рассказал нашим читателям.
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Космопоиск - 17.07.2016
Съезд "Космопоиска" под Новокубанском, прошедший во второй половине июня, был посвящен изучению кругов на полях. Подлинных цереологических формаций обнаружено не было, а круги на полях в районе поселка Знаменское оказались рукотворными. Участники экспедиции исследовали и другие необычные объекты региона, а также провели образовательную встречу со школьниками и студентами.
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Космопоиск - 08.05.2016
25 марта этого года состоялась долгожданная презентация музея "Мир Тайн" в Манеже (г. Москва). Данный проект является совместным детищем таких известных организаций как: "Космопоиск", "Экспертный Национальный центр" и "ЦБС ЮАО". В музее планируется экспонировать различные артефакты, собранные в сотнях экспедиций по всей России и миру.
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Космопоиск - 19.01.2016
Участники "Уфокома" расследовали сообщение о появлении призрака монаха в минской гостинице "Монастырская". В результате опроса сотрудников и проведения замеров в помещениях гостиницы было обнаружено, что рассказы о призраке нельзя считать полностью достоверными, а другие аномальные проявления, такие как неожиданное включение техники или необычные сны постояльцев гостиницы, могут быть объяснены естественными причинами.
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Космопоиск - 15.12.2015
Мы уже писали о том, что 9 августа 2015 года на сайт «Уфосетей» поступило сообщение из деревни Щекутово Павлово-Посадского района Московской области о наблюдении группой очевидцев двух падающих объектов. Первый звездообразный объект упал к востоку от деревни, а через несколько минут второй объект, который представлял собой две звезды, вращавшихся вокруг общего центра, рухнул в южном...
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Космопоиск - 09.11.2015
24-25 октября в Павлово-Посадском районе Московской области состоялся съезд ЦФО-Космопоиск, собравший более сорока человек. Одной из главных задач участников было прочесывание участка местности, на который, по свидетельству очевидцев, в начале августа этого года упали два неопознанных объекта. Место предполагаемого падения одного из них было найдено раньше, а обнаружить, куда мог упасть второй, так и не удалось.
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Космопоиск - 15.10.2015
13-14 августа исследователи "Уфокома" и "НОЗП" совершили поездку в деревню Близница (Полоцкий район). Они изучали природу аномальных явлений, связанных с усадьбой Лисовских, в здании которой сейчас находится школа искусств. Обследование зданий с помощью измерительных приборов дало возможность сделать первые предположения о природе необычных проявлений.
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Наука - 11.10.2016
У любителей аномальных явлений, как и у скептиков, появилась возможность углубиться в тему с помощью тех, кто уже два десятилетия эти самые явления тщательно изучает. В Москве заработала музейная экспозиция «Мир тайн»: уникальный проект, где представлены десятки артефактов, собранные членами «Космопоиска» по всей России и миру. О некоторых из представленных находок рассказывает Сергей Александров.
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Наука - 25.07.2016
Недавно был издан сборник статей - второй в цикле "Таинственная Беларусь", сформированный по материалам одноименной конференции, которая состоялась в январе 2016 года. В числе тем, освещенных исследователями - изучение сакральных объектов (прежде всего, крупных камней), местных культов, которые существовали в регионе в прошлом, и связанных с ними фольклорных представлений.
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Наука - 02.07.2016
С 10 по 17 июня в Волгоградской области проходил съезд "Синее урочище", собравший исследователей аномальных явлений со всей России. Основной темой съезда стало изучение шаровых молний и попытки выяснить их природу. Исследователям из объединения "Космопоиск" удалось сделать ценные наблюдения.
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Наука - 14.06.2016
Исследователи "Космпоиска" проанализировали сообщения о неопознанных летающих объектах, поступившие через программу "УФОсети" за 2015 год. В хронологическом и географическом распределении наблюдений НЛО можно выявить определенные закономерности, изучение которых может расширить наше понимание цикличности происходящих аномальных явлений.
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Наука - 25.04.2016
Каждый год в конце октября в городе Нонгкхай (Таиланд), находящемся на реке Меконг, собирается большое количество туристов и местных жителей, чтобы увидеть необычное явление – светящиеся шары, поднимающиеся вверх прямо из реки. Существуют различные объяснения этого феномена.
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Наука - 29.11.2015
31 октября 2015 состоялись 10-е Казанцевские чтения "Космопоиска", посвященные актуальным проблемам изучения необычных явлений и подведению итогов прошлого года. На чтениях присутствовало более ста человек. Было прочитано семнадцать докладов на различные темы, условно разделенные на три тематических группы - "Прошлое", "Настоящее" и "Будущее".
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Наука - 23.10.2015
След необычной формы, обнаруженный жительницей Братска во время прогулки, привлек внимание местных СМИ и стал предметом активного обсуждения. Изучив имеющиеся сведения о находке, эксперты "Космопоиска" пришли к выводу, что это не след йети, как предполагали некоторые, а рукотворная подделка. Этот вывод впоследствии получил подтверждение.