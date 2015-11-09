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Новости уфологии и криптофизики


http://www.ufo-com.net/upload/iblock/991/141216-romaniapolt-200x200.jpg Многолетние исследования феномена полтергейста указывают на то, что чаще всего явления "шумного духа", хоть и доставляет определённое количество хлопот и некоторую порцию испуга его очевидцам, однако не несут явных угроз физическому здоровью людей. Однако иногда несчастным семьям приходится сталкиваться с острыми или критическими формами этого феномена.
 

http://www.ufo-com.net/upload/iblock/94f/141116-lutzk-200x200.jpg Как правило, легенды о привидениях покрыты многовековым слоем исторической пыли и связаны с древними колоритными архитектурными памятниками. Но порой подобные легенды рождаются прямо на наших глазах, и в качестве свидетелей необъяснимого выступают уже наши с вами современники.
 

http://www.ufo-com.net/upload/iblock/13e/101116-asro-200x200.jpg Несколько дней назад «Уфоком» запустил новый проект – краудфандинговую кампанию по сбору средств на издание книги, посвященной белорусской астроархеологии. Издание включает в себя результаты наших многолетних экспедиций и исследований этой тематики.
 

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1 августа - октябрь 2014, Братск, Россия

Где проходит грань между имитацией подростком полтергейста и его подыгрывание настоящему «шумному духу»? Является ли видеосвидетельство об инсценировке убедительным свидетельством о неаномальности всего процесса? На эти и другие вопросы пришлось ответить исследователям из группы «Иркутск-Космопоиск» в ходе изучения случая полтергейста, протекавшего в августе-октябре 2014.

Раздел:полтергейст

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